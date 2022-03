AGENTE TORREIRA AL CS, LUI SI SENTE GIÀ IN FAMIGLIA

"Scelgo di far parte di una bella famiglia, questa è Firenze". Il post di Lucas Torreira dopo il bruciante ko di ieri sera contro la Juventus spiega bene la volontà del centrocampista di restare in maglia viola. Una volontà che la Fiorentina sta cercando da tempo, dato il gradimento reciproco, di mettere nero su bianco vista anche - come raccolto da FirenzeViola.it - la presenza di Pablo Bentancur, agente dell'uruguaiano, quest'oggi al centro sportivo (ieri era allo stadio per Fiorentina-Juventus). Se ufficialmente non ci sono novità, quest'ultimo colloquio è sicuramente un aggiornamento nelle trattative che sono riprese dopo alcuni incontri a fine anno.

Il giocatore ovviamente in questa stagione è ancora di proprietà dell'Arsenal ed è con il club inglese che la Fiorentina dovrà parlare, come d'altronde sta facendo, per anticipare e magari abbassare il riscatto di 15 milioni che la dirigenza può pagare a giugno. Nei giorni scorsi proprio l'agente aveva lasciato trasparire un certo fastidio dell'Arsenal per la vicenda Vlahovic, in cui però la Fiorentina poco ha potuto fare vista la volontà del serbo ma gli aggiornamenti sono continui e questo non può che essere positivo.