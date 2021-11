AG. TORREIRA, Visita di cortesia ai Campini. Poi...

Visita di cortesia al centro sportivo Davide Astori per Pablo Bentancur, procuratore di Lucas Torreira. Il giocatore uruguaiano è in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina dall'Arsenal e l'agente è venuto in Toscana, come appreso da FirenzeViola.it, anche per testare la soddisfazione o meno della società in vista di un sua eventuale permanenza in viola. Possibile che si sia parlato anche di Bryan Rodriguez e Nahitan Nandez, due calciatori assistiti da Bentancur che sono stati nel recente passato in orbita Fiorentina.