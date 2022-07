ACF, Seduta terminata. A breve la partenza per l'Austria

Dopo alcuni giorni di riposo concessi da Vincenzo Italiano al termine della due settimane di ritiro a Moena, stamani la Fiorentina è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo Davide Astori. Una sgambata mattutina per il gruppo viola, che ha già terminato la seduta odierna e si appresta a rifare le valigie: oggi parte infatti il secondo ritiro e la Fiorentina partirà in treno a breve (alle ore 12:50) per l'Austria: i viola si sposteranno con charter fino a Bolzano per poi arrivare in pullmann ad Innsbruck, dove svolgerà la seconda parte di preparazione e disputerà anche due amichevoli (la prima domenica contro il Galatasaray, la seconda mercoledì prossimo contro la Nazionale del Qatar).