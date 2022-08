ACF-QATAR, Cambio di sede del match di domani

Lo si era paventato negli ultimi giorni a causa di qualche criticità emersa durante l'amichevole contro il Galatasaray, adesso è ufficiale: cambia la sede della seconda amichevole austriaca della Fiorentina. Il match in programma domani contro il Qatar non si giocherà più all'Untersberg Arena di Grodig (teatro della partita di domenica, persa per 2-1 dai viola contro il Galatasaray), bensì alla SAK Arena Nonntal di Salisburgo, un impianto privo di tribune. La decisione è stata presa a seguito delle lamentele della società gigliata per via delle pessime condizioni del manto erboso di Grodig e delle misure ristrette del rettangolo di gioco.