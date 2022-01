ACF, Partitella al Franchi: le due formazioni

Una partitella per ingannare l'attesa ed attendere la decisione dell'arbitro che darà il 3-0. La Fiorentina vive così la serata all'Artemio Franchi in cui avrebbe dovuto giocare contro l'Udinese. Italiano ha diviso la squadra in due per una partitella sul prato del Franchi che vede opporsi due formazioni, eccole:

VIOLA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Terzic; Duncan, Torreira, Maleh; Ikonè, Vlahovic, Saponara

GIALLI (4-3-3): Dragowski, collaboratore tecnico staff viola, M.Quarta, Nastasic, Biraghi; Venuti, Pulgar, Castrovilli, Callejon, Kokorin, Nico Gonzalez.