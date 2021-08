ACF, I MIGLIORI DELL'AMICHEVOLE VINTA CONTRO L'ESPANYOL

Questi i migliori in casa Fiorentina tra i giocatori che questa sera hanno disputato l’amichevole contro l’Espanyol e che Vlahovic e compagni hanno vinto 4-2 dopo i calci di rigore:

Giacomo Bonaventura: come a Moena, l'ex Milan dimostra di essere il centrocampista che - in attesa del rientro dei due titolari probabili, ovvero Pulgar e Castrovilli - pare più calato nelle nuove direttive tattiche di Italiano. E' sua la chance da gol più ghiotta che per poco nel primo tempo non regala il vantaggio alla Fiorentina. La mezzala, quasi come un padre, ha passato inoltre tutta la sua partita a dare una serie di consigli al baby Bianco.

Lucas Martinez Quarta: schierato quasi a sorpresa dopo appena una settimana abbondante di allenamenti ai campini (l'unico dei nazionali tornato a inizio agosto a Firenze), il "Chino" ha dimostrato di avere già una forma fisica discreta, figurando bene anche nella linea a quattro, che aveva già sperimentato sia con l'Argentina sia nella sua precedente esperienza al River Plate. Buona, nel complesso, anche la prova di Igor.

Cristiano Biraghi: si fa subito vedere dopo appena 3' con una bellissima giocata che per poco non permette a Saponara di sbloccare la partita. Il terzino - rinfrancato dall'ennesima fascia di capitano al braccio - esegue molto bene quelle che sono le richieste di Italiano, spingendo come un motorino inesauribile sulla sinistra e scambiandosi spesso con Saponara (chiamato più volte ai ripiegamenti). L'ex Inter è già in forma-campionato.