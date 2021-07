ACF-C4 FOLIGNO 11-0, Rivivi il LIVE di Firenzeviola.it

90' - Finisce qui la partita! La Fiorentina ha superato per 11-0 la Polisportiva C4 Foligno nel secondo test amichevole di questa stagione

85' - Prova la sortita offensiva la Fiorentina: c'è Saponara però in posizione irregolare

80' - Cambio nella Fiorentina: dentro Ferrarini per Biraghi

78' - Non si ferma più Vlahovic: settima rete del serbo con un tiro a fil di palo, palla imprendibile per il portiere del Foligno: 11-0

76' - Sesta rete di Dusan Vlahovic: la partita si porta adesso in doppia cifra per i viola, ovvero sul 10-0

75' - Ora fioccano le reti: autorete del Foligno con il numero 13 Ardenis. Partita adesso sul 9-0 (autogol propiziato da Saponara)

73' - Manita di Dusan Vlahovic! Mamma mia! Palla in profondità per il centravanti serbo, che si presenta a tu per tu con il portiere della Polisportiva Foligno e fa 8-0 con un pallonetto

70' - Poker di Vlahovic! Dal dischetto il serbo realizza il gol del 7-0

69' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Atterrato Saponara in piena area e massima punizione per i viola

66' - Annullato il gol del 7-0 a Marco Benassi: il mediano, servito da Krastev, era in posizione di offside

60' - Vlahovic cerca il quarto gol: incorna su calcio d'angolo, ma il portiere risponde presente

56' - Tris di Vlahovic! Il serbo è scatenato: gara si porta sul 6-0 dopo un bel cross di Maleh che il serbo ha trasformato in rete

49' - Ancora un gol di Vlahovic! 5-0 viola! La pressione della Fiorentina permette al numero 9 di fare il gol del 5-0 in soli 3'

46' - Gol di Vlahovic! Poker dei viola: cross di Biraghi, testa del serbo e palla in rete: 4-0

45' - Inizia la ripresa!

Ecco la formazione viola della ripresa:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Lirola, Dalle Mura, Ranieri, Biraghi; Benassi, Krastev, Maleh; Munteanu, Vlahovic, Saponara.

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: 3-0 per la Fiorentina, reti di Callejon, Duncan e Bonaventura su rigore

44' - Bellissimo cross di Agostinelli dalla destra: colpo di testa di Kokorin che si infrange sulla traversa. Che peccato!

43' - Punizione pericolosa per la Fiorentina: colpo di testa di Kokorin e palla alta sopra la traversa

38' - Tris dei viola! Bonaventura! Dal dischetto l'ex Milan trasforma il penalty

37' - Calcio di rigore per la Fiorentina: fallo su Kokorin in area e massima punizione per i viola. Bel movimento da attaccante da parte del russo

31' - Bel tiro di Bonaventura, sfera rimpallata che arriva prima ad Agostinelli e poi a Igor: la palla non vuole entrare

25' - Giocata pazzesca di Agostinelli sulla destra: il 2002 scarta sulla destra tre avversari ed entra in area. Palla al centro deviata

23' - Autotraversa del Foligno: palla messa in calcio d'angolo

22' - Corner di Terzic dalla sinistra, salta bene la difesa del Foligno che libera l'area di rigore

18' - Raddoppio di Duncan! Cross dalla destra, uscita oscena del portiere del Foligno e gol del 2-0

14' - Brutte notizie per Callejon: lo spagnolo non ce la fa a proseguire e al suo posto entra Agostinelli. Davvero una tegola per Italiano

10' - Gol! Callejon! Assist di Sottil, taglio dello spagnolo e palla in rete. L'ex Napoli sbatte sul palo e si fa male

7' - Cross dalla destra di Callejon per Kokorin, smanaccia Pallotta e salva la sua porta

4' - Attacca la Viola: corpo a corpo di Bianco con Carocci: palla sul fondo

1' - Inizia la partita! Fiorentina con il completo viola, C4 Foligno con maglia e pantaloncini bianchi

17:00 - Nessun cambiamento di programma: si gioca regolarmente.

16:50 - Inizia a piovere con forza a Moena: possibile che la gara possa essere posticipata di 15'

Seconda amichevole della pre-season per la Fiorentina che oggi pomeriggio alle 17 ospita al Benatti di Moena la Polisportiva C4 Foligno, squadra che milita nella categoria Promozione e che stamani ha seguito da vicino parte del lavoro dei viola direttamente all’esterno del campo sussidiario. Firenzeviola.it seguirà con il suo consueto LIVE il match dei viola, che si gioca davanti a 1.000 persone, tutte entrate allo stadio con green pass o tampone negativo. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (C), Milenkovic, Igor, Terzic; Bianco, Duncan, Bonaventura; Callejon, Kokorin, Sottil. All. Italiano.

P. C4 FOLIGNO: Pallotta; Ferreira, Carocci, Matarazzi, Coresi; Petterini, Tempesta, Agostini; Fondi, Rivamar, Pantaleoni. All. Bicerna.