ABODI, Stadi, ora i progetti. Già parlato con cinque club

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

A Empoli, nella giornata in cui la società azzurra presenta il progetto per la riqualificazione dello stadio Castellani (“Empoli FC: lo stadio del futuro”), è intervenuto il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha parlato della situazione degli stadi italiani: "Questo progetto rappresenta la dimostrazione che non serve un grande avvenimento per mettersi al pari della contemporaneità. Empoli e l'Empoli ha progredito a tappe con una visione d'insieme. Questa è una tappa fondamentale e questo stadio che nascerà, o meglio che migliorerà, sarà un'eccellenza di un club che ha investito sul settore giovanile e sulla programmazione. Il presidente Corsi ha ripetuto prima una frase che gli è familiare perché deriva dalle idee di suo padre, 'Con poco si fa tanto', non serve molto, servono idee e visione d'insieme".

Questa strada, quella della ristrutturazione dei vecchi impianti, verrà seguita da altri?

"Noi abbiamo fatto già sei incontri con diverse società, Bologna, Fiorentina, Cagliari, Parma e Napoli. Col Ministero dell'Economia stiamo lavorando per aiutare queste procedure. C'è la volontà di far crescere il sistema nel complesso, non per un grande avvenimento, ma per la quotidianità".

La previsione dei ventinove mesi per questo progetto è ottimistica?

"Non è così ottimistica se si risolve in poco tempo la questione amministrativa. L'ex sindaca Barnini e il nuovo sindaco hanno già dettato i tempi. L'amministrazione è cambiata ma in continuità e la volontà è comune".