ABATE, Complimenti alla Fiorentina per il Viola Park

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate a fine gara ha così commentato il pareggio, partendo dal fatto di giocare al Viola Park: "Complimenti alla società viola per quello che ha creato, qualcosa di speciale anche se ho visto la prima parte, e poi si vede che il presidente fa le cose col cuore La partita è stata bellissima da vedere ma intensa da vivere, a viso aperto, noi abbiamo fatto la nostra gara, sono contentissimo perché non era facile per l'atmosfera che c'era ma abbiamo tenuto botta e cercato di vincere la partita con mentalità ma accettiamo questo pari. Un punto importante per la nostra crescita.

Milan punta a vincere il campionato? "Dopo il girone d'andata si definiranno gli obiettivi, ma il nostro lo abbiamo già dimostrato lo scorso anno con i sotto età e quest'anno siamo più solidi ma ne inseriamo via via dei 2007 e davanti abbiamo un 2008, cerchiamo di accorciare le tappe ad alcuni, senza mettere il risultato davanti alla loro crescita. Il sogno è portare i ragazzi in prima squadra, si lavora per quello, utilizzare i fuori quota per vincere le partite non serve a nulla".

Con le strutture come queste si accorcia il gap con la prima squadra? Non credo ma fai crescere i ragazzi con una certa mentalità e la qualità nell'allenamento, se ottieni dei punti in più è solo per questo. Il gap si può accorciare con l'Under 23 per crescere talenti in casa. Camarda? E' nel nostro settore giovanile da anni, già lo seguivo, ha quattro anno meno, lo dobbiamo aspettare e lasciarlo crescere, il talento certo c'è"