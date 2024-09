A. BONAN A FV, Ok uno in più in mezzo. Ma la difesa...

Fonte: dal Viola Park, Lorenzo Marucci

FirenzeViola.it

Il giornalista di Sky Alessandro Bonan ha parlato a margine di un evento al Viola Park, il Memorial Vannucci giunto alla 25esima edizione, rispondendo anche a domande sulla Fiorentina: "Ha giocato una buon primo tempo a Bergamo. In quella partita si sapeva che poteva esserci una differenza di centimetri tra la difesa viola e l'attacco della Dea che ha in Retegui uno dei saltatori di testa forse più forti. La Fiorentina però piano piano sta costruendo e si sta ritrovando, ma le manca ancora il tassello più importante che è Gudmundsson. Sono molto contento che Palladino abbia inserito un centrocampista in più rispetto alle partite iniziali e spero che continui su questa intenzione".

Pradè ha quasi invocato la difesa a quattro, come ha inteso quelle parole? "Non mi è sembrato un invito ma una osservazione scontata che si può giocare in tutti i modi. Anche perché Palladino ha giocato in tutti e due i modi e non è integralista. Poi quando si parla di sistema di gioco io mi auguro sempre che gli allenatori rispettino le caratteristiche dei giocatori, quindi gioco con la difesa a tre perché ho dei difensori in un certo modo ed ho intenzione di giocare in una certa maniera ed ho dei calciatori che me lo permettono; e gioco a 4, 5 o quello che vuoi ma rispettando le caratteristiche tecniche dei calciatori. Se tu fai questo ti metti nelle condizioni per rischiare di meno"

Kean è l'attaccante italiano più forte ora? "Non so se è il più forte ma finalmente la Fiorentina ha trovato il centravanti che non aveva dai tempi di Vlahovic. Kean è un giocatore di spessore rispetto a quelli che lo hanno preceduto. In passato aveva dimostrato di essere in una squadra importante come il PSG e di saper segnare quindi ero abbastanza convinto che avrebbe fatto bene e sono contento per lui".