ZANETTI, Gli auguri alla Fiorentina con Nardella

Javier Zanetti, vice presidente e storico capitano dell'Inter, era ieri presente alla cerimonia di premiazione dell'Hall of Fame del calcio italiano. L'argentino in un video pubblicato sulle stories di Instagram da Dario Nardella ha voluto fare gli auguri per la salvezza alla Fiorentina rispondendo così all'in bocca al lupo del sindaco di Firenze all'Inter che, in caso di non sconfitta con l'Empoli consegnerebbe la permanenza in Serie A ai viola.