WHOSCORED, Due viola nell'undici tipo della 7^ di A

Il noto portale di raccolta statistica sul calcio WhoScored, come da sua tradizione, ha stilato la sua top-11 del turno di Serie A appena messo alle spalle, il fine settimana della 7^ giornata. Nell'undici tipo trovano spazio anche due giocatori della Fiorentina: il match-winner, grazie alla sua poderosa incornata, Nikola Milenkovic, e il centrocampista Erick Pulgar, autore dell'assist dalla bandierina che ha permesso al compagno di segnare.

🇮🇹 Serie A Team of the Week -- @Atalanta_BC's Alejandro Gomez is our player of the week



Gabriel

Di Lorenzo

Milenkovic

Kumbulla

Krejci@faraoni37

Gomez@ErickPulgar

Gosens@Cristiano @ciroimmobile https://t.co/x7C9pK8Ce8 pic.twitter.com/BLXxXZScbf