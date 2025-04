"Vota la canzone del warm up", l'iniziativa in vista di Fiorentina-Parma

Attraverso i suoi canali la social e anche il suo sito web, la Fiorentina ha promosso un'attività che prevede il coinvolgimento dei tifosi, che consiste nella scelta della canzone che accompagnerà la squadra viola nel momento in cui scenderà in campo per la fase di riscaldamento.

Registrandosi sul sito della Fiorentina, è possibile votare, scegliendo tra opzioni come: "Aria" degli Argy & Omnya, "Miss You" di Fabio Mc, "Born Slippy" degli Underworld. Tra le altre concorrenti anche "Hey boy hey Girl" dei The Chemical Brothers, "Sandstorm" di Darude e "Deutschland" dei Rammstein.

La canzone che riceverà più voti verrà utilizzata in occasione del warm up di Fiorentina-Parma, gara valida per la 32esima giornata di Serie A.