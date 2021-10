VLAHOVIC, Già 25 gol nel 2021, a -2 dal record viola

Dusan Vlahovic è ancora una volta l'eroe di giornata in casa viola: il serbo ha marchiato a fuoco la partita di oggi con lo Spezia con tre gol, tornando alla rete su azione dopo più di due mesi (l'ultima col Torino in casa, poi solo gol su rigore ed una punizione). Per Vlahovic quella di oggi è la seconda tripletta in A (la prima era arrivata ad aprile col Benevento); numeri assurdi per il classe 2000, che da quando si è sbloccato non si è praticamente più fermato: sono infatti 25 reti nel 2021, uno in più di quelli segnati da Luca Toni con la maglia della Fiorentina nel 2006.

Il numero nove adesso mette Kurt Hamrin nel mirino: se arriveranno infatti due o più gol entro la fine di dicembre, Vlahovic eguaglierebbe (o supererebbe) il record dello svedese, che ad oggi detiene il numero massimo di marcature in un anno solare per un giocatore della Fiorentina, record che risale al 1960. Oltre a questo, se continuiamo a prendere in considerazione il periodo da gennaio ad ora, Vlahovic è anche sul podio dei marcatori dei maggiori campionati europei: solamente Lewandowsi (36 gol) e Halaand (26) hanno fatto meglio del gioiellino viola.