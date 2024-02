VIOLA PARK, Oggi la Nazionale femminile: c'è il sold-out

Questo pomeriggio allo stadio “Curva Fiesole” del Viola Park a Firenze andrà in scena la sfida amichevole fra Italia e Irlanda (ore 18:15, diretta su Rai2), una gara che negli ultimi giorni ha assunto un significato particolare dopo la decisione di Sara Gama di dire addio alla Nazionale dopo una storia lunga quasi vent’anni che l’ha vista protagonista prima con l’Under 19, con cui vinse l’Europeo di categoria nel 2008 (unica affermazione giovanile delle Azzurre), e poi capitana delle ‘Ragazze Mondiali’ nel 2019 quando l’Italia tornò a giocare il torneo iridato dopo 20 anni d’assenza.

Sarà un Viola Park da tutto esaurito, come riporta il sito della FIGC, per celebrare una calciatrice che proprio domani taglierà il traguardo delle 140 presenze che né fa la quarta calciatrice di sempre per presenze con la maglia dell’Italia (davanti a lei solo Panico, Zorri e Morace). Presente anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che consegnerà a Gama una maglia e un gagliardetto celebrativo.