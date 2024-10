VIOLA, 4 pareggi in 6 gare: è la quarta volta nella storia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finora la Fiorentina non ha entusiasmato in campionato: la squadra di Palladino ha perso una sola partita, contro l'Atalanta per 3-2. D'altra parte, i viola hanno vinto solo contro la Lazio per 2-1 e hanno raccolto ben 4 pareggi contro squadre dove la Fiorentina poteva raccogliere di più. Nella storia viola, è la quarta volta che la Fiorentina pareggia 4 delle prime 6 gare di campionato, questo avvenne durante le stagioni 1941/42; 1980/81 e 2000/2001.

La Fiorentina ha mantenuto anche una buona media nelle ultime gare casalinghe: nelle ultime 11 partite al Franchi, i viola sono rimasti imbattuti 10 volte. L'ultima sconfitta risale proprio contro il Milan per 1-2 lo scorso 30 marzo.