VIDEO, Toni: "Rimasi solo io e mi chiamò Pradè"

Durante una diretta Instagram assieme all'ex difensore e suo compagno di nazionale Massimo Oddo, l'ex centravanti viola Luca Toni è tornato a parlare della seconda avventura trascorsa a Firenze: "Quando rientrai in Italia, dopo l'esperienza in Arabia, non mi voleva nessuno! Avranno pensato 'È finito, è scarso, non ce la fa più". Poi è stato tutto molto strano perché l'ultimo giorno di mercato ero a Milano con il mio procuratore che mi disse "Se viene fuori qualcosa di bello andiamo da qualche parte"; quando ormai mancavano solo cinque minuti alla chiusura della sessione, Berbatov, che doveva andare alla Fiorentina, fece dei casini con l'aereo mandando a monte la trattativa, allora arrivò Pradè e mi disse 'Tu sei l'attaccante che stavamo cercando, Luca...'. In realtà dovevano prendere un attaccante ed ero rimasto solo io in giro per l'albergo (ride, ndr). Feci due chiacchiere col direttore, poi da lì tornai a casa, alla Fiorentina, da cui ripartii perché successivamente feci altri tre anni fantastici a Verona".

Ecco il video con il siparietto tra Toni e Oddo: