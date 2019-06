VIDEO-FOTO, Bati incontra Toldo al P. Michelangelo

Dopo aver pranzato con il sindaco Dario Nardella e in attesa di sapere se entrerà all'interno del mondo Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta ha incontrato una vecchia conoscenza viola e amico: Francesco Toldo. Come documentato con una foto e con un video dallo stesso Re Leone su Instagram i due si sono ritrovati a chiacchierare con la bellissima vista offerta dal Piazzale Michelangelo su Firenze. Qui sotto il post con la seguente descrizione: "Incontro tra amici in quel di Firenze...Francesco Toldo".