VIDEO, Diamanti e la lezione di toscano ai figli

Alino Diamanti, in Australia per la seconda stagione consecutiva, non dimentica le origini pratesi, nonostante una carriera che lo ha portato in giro per il mondo. Così l'ex viola mette alla prova i tre figli, ormai abituati a parlare più lingue correttamente, sul dialetto toscano. E il risultato è davvero divertente, come mostra il video postato dallo stesso giocatore.