VIDEO, Dabo dice buona fortuna a Lafont: ballano e...

Divertente video pubblicato da Bryan Dabo sulle stories del suo profilo ufficiale Instagram. Il centrocampista francese ha pubblicato un video che ritrae lui e il connazionale Lafont ballare nello spogliatoio. Dabo ha colto l'occasione, con questo video esilarante, per augurare buona fortuna al suo amico che ha deciso di lasciare la Fiorentina per vivere una nuova esperienza in Francia, al Nantes. Qui sotto il vecchio video dei due calciatori che ballano negli spogliatoi con la seguente descrizione: "Buona fortuna figlio mio".