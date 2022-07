VIDEO ACF, Per Rosati lavoro di "scarico" particolare

Ancora non si è visto in campo in queste amichevoli a Moena, ma Antonio Rosati è sempre più protagonista sui social della Fiorentina: il portiere viola sale ancora una volta alla ribalta con un video appena postato dal profilo Instagram nel club. Protagonista Pietro Terracciano e proprio Rosati, portato in giro dal collega con una carriola e poi "scaricato" tra le risate dei presenti. Ecco il video: