ULIVIERI, I tifosi del Bologna gli fanno visita a San Miniato

Il Bologna sta giocando ad Empoli contro la squadra di D'Aversa in questi minuti e i tifosi rossoblù, nel pomeriggio, hanno fatto una sorpresa a Renzo Ulivieri, ex allenatore proprio del Bologna, che abita poco lontano, ossia a San Miniato. E' lo stesso Ulivieri a postare il video della visita e a svelarlo su Facebook: "Così mi hanno fatto piangere. Gli ultras del Bologna sono venuti a trovarmi a casa mia a San Miniato. Erano in 150 e hanno attraversato il borgo camminando e facendo cori. Non potevo che piangere:a distanza di tanto tempo. Grazie. Li abbraccio uno per uno" il suo messaggio. Ulivieri, 84 anni il prossimo 2 febbraio, ha allenato il Bologna dal 1994 al 1998 e dal 2005 al 2007: fu protagonista di una doppia promozione vincendo il campionato di Serie C nel 1994-95 e la Serie B nel 1995-96.