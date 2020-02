UDINESE, Le info per chi sarà al Friuli: dopo il 90'...

Udinese Calcio comunica, in seguito ad un aggiornamento pervenuto dalla Lega Serie A, sulla base delle proposte del Gruppo scientifico dei Medici Sportivi Squadre Serie A, le disposizioni di accesso e le modalità di lavoro per gli operatori della comunicazione (massimo 150 come da allegato in calce) in occasione di Udinese - Fiorentina di domani, sabato 29 febbraio ore 18 alla Dacia Arena. A differenza di quanto stabilito nella precedente circolare, infatti, sarà consentito a giornalisti e fotografi di accedere alla conferenza stampa post gara "previa predisposizione di una zona netta di separazione tra il tesserato e le persone presenti in sala". Ragion per cui, esclusivamente per il post-partita, sarà consentito l'accesso alla sala stampa per la conferenza (lasciando libere le prime due file) e alla working area adiacente mentre, come comunicato in precedenza, prima e durante la partita, si potrà accedere esclusivamente alla tribuna stampa e non alla press room. Restano salve le disposizioni della Lega Serie A precedentemente indicate e qui riportate di seguito. Come da disposizioni ricevute, l'accesso ai fotografi (eccetto i due - uno per parte - fotografi ufficiali dei club) sarà consentito in tribuna stampa e NON al campo di gioco.