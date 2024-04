TERRACCIANO, È 9° per percentuale di clean sheet in A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei portieri con più clean sheet in Serie A. In questa speciale graduatoria l'estremo difensore viola Pietro Terracciano si posiziona al nono posto con 7 gare su 28(contro Udinese, Cagliari, Salernitana, Verona, Monza e Torino due volte) concluse senza subire reti per una percentuale totale del 25%. in prima posizione c'è il portiere dell'Inter Yan Sommer. Per lo svizzero sono 17 su 29 le partite gol per una percentuale del 58,6%. 51,6 è invece la percentuale di Vanja Milinkovic Savic secondo in graduatoria con 16 clean sheet su 31.

Infine conclude il podio Michele Di Gregorio(48,3%) con 14 gare su 29 concluse con la porta inviolata.