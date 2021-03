TARQUINIO, Capisco Cesare, mi sono fermata anche io

Tra i messaggi social più sentiti verso Cesare Prandelli c'è quello dell'ex giornalista Sky, che ha cambiato vita, Alessia Tarquinio. Per anni al seguito della Fiorentina e compagna di uno degli ex collaboratori di Prandelli, passò alla storia il bacio che le dette il tecnico a bordo campo dopo la vittoria sul Liverpool in Champions. In queste ore ha scritto su Facebook: "Oggi una persona che stimo e alla quale voglio bene (sono così poche, ultimamente) ha scritto che, per lui, era arrivato il momento di fermarsi per ritrovare chi veramente è. Ho sentito dentro di me il sentimento del significato di quelle parole. Mi sono fermata, anche io, per andare avanti. Ho lasciato un mondo al quale non appartenevo più e nel quale non mi riconoscevo per creare il mio. Ho smesso di guardarmi con gli occhi degli altri. Ho aperto i miei. I sentimenti non vanno spiegati. I sentimenti non vanno giudicati".

