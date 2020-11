SOCIAL, La Juve regina dei click. La Fiorentina...

L’Osservatorio Digitale ha realizzato un’analisi sulle 20 società di calcio della Serie A TIM per la stagione 2020-21, prendendo in considerazione i siti ufficiali dei club e le attività di social media marketing registrate su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Lo studio, riportato da Il Sole 24 Ore, ha permesso di stilare la classifica dei siti internet più cliccati dai tifosi: primeggia la Juventus con 4,5 milioni di utenti al mese, davanti all’Inter che non ha molto distacco, attestandosi a 3,6 milioni. Sul campo dei social network la Juventus resta al primo posto con oltre 97,8 milioni (i bianconeri hanno superato i 100 milioni considerando TikTok e gli account Twitter in altre lingue), ma al secondo posto c'è il Milan con 41,8 milioni, che stacca l'Inter con 35,3 milioni. A seguire Roma 13 milioni, Napoli 9 milioni e Fiorentina 2,8 milioni. Ultime le 3 neopromosse Crotone, Benevento e Spezia.