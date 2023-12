SERIE A, L'attenzione media è di 35': il report dello studio

L'attenzione media dei tifosi italiani per una partita di calcio è di 35 minuti. Lo rivela Repubblica, che nell'edizione odierna ha pubblicato un report sulla soglia dell'attenzione del tifoso medio. Dati che spiegano come il numero degli appassionati che riescono a rimanere incollati ad una gara dall'inizio alla fine sia in drastico calo, sia che si tratti di Serie A che di campionati stranieri, coppe europee o Nazionali.

Inoltre, scrive repubblica, nell'ultimo anno 100mila utenti hanno abbandonato la televisione preferendo tablet, pc o cellulari per la visione delle partite. In totale, sono in 500mila gli spettatori che ogni weekend guardano i match su dispositivo mobile.