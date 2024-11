SERIE A, Kean tra i top 5 attaccanti per media voto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il grande impatto di Moise Kean sul mondo Fiorentina non si misura solo in numeri (otto gol in stagione, cinque in campionato) ma c'è dell'altro. Perché anche quando non segna, vedi la gara contro il Milan, l'ex Juventus è comunque sempre tra i migliori in campo. Per questo Kean è tra i primi della speciale classifica redatta da Tuttomercatoweb: si parla di attaccanti e, in particolare, di chi ha una media-voto più alta in queste prime undici giornate di Serie A. L'attaccante viola è quinto a 6.35 di media-voto, in una classifica comandata da Mateo Retegui, capocannoniere del campionato con 11 centri e con una media-voto di 6.77. Ecco la top cinque degli attaccanti per TMW (presi in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in almeno dieci partite):

Mateo Retegui (Atalanta) 6.77

Marcus Thuram (Inter) 6.68

Valentin Castellanos (Lazio) 6.50

Kenan Yildiz (Juventus) 6.40

Moise Kean (Fiorentina) 6.35