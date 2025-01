SERIE A, I portieri-top per media voto: De Gea sul podio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

David De Gea si conferma tra i top nel suo ruolo. L'estremo difensore della Fiorentina, protagonista anche contro la Lazio di un paio di interventi decisivi, sta sfoderando un rendimento costante con picchi individuali da fenomeno. Per questo non stupisce trovarlo nella top cinque dei migliori portieri del campionato stilata da Tuttomercatoweb.com, fatta in base alle medie voto delle prime 22 giornate di Serie A. Meglio di De Gea solo Filip Stankovic (Venezia), mentre un gradino sotto, a completare il podio, c'è Marco Carnesecchi (Atalanta). Questi i migliori 5 portieri dopo ventidue giornate di campionato. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in almeno quindici partite:

1. Filip Stankovic (Venezia) 6.57

2. David de Gea (Fiorentina) 6.50

3. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.45

4. Alex Meret (Napoli) 6.45

5. Vanja Milinkovic-Savic (Torino) 6.38