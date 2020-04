RIBERY, Denuncia showgirl francese per ingiurie

In Francia Franck Ribery pronto a denunciare la presentatrice Karine Le Marchand per un attacco "umoristico" al giocatore. Secondo quanto racconta l'Equipe, La Marchand aveva pubblicato un fotomontaggio sul suo account Instagram (poi rimosso), mostrando Franck Ribéry con la scritta "Per il salvataggio della nazione del paese ... Restiamo fiduciosi". Un'iniziativa che Ribery non avrebbe apprezzato affatto tanto da pensare di denunciare Le Marchand per "insulto pubblico". In una lettera, trasmessa da RMC Sport , l'avvocato del giocatore della Fiorentina spiega questa decisione: "Il rilascio di tali commenti verso Franck Ribéry è inaccettabile in quanto volti a sminuirlo e a incitare gli utenti del social network ad essere sprezzanti nei suoi confronti. Il nostro cliente voleva lasciare la Francia in particolare per proteggere la sua famiglia da critiche e apprezzamenti maligni di cui continuava a essere l'obiettivo", ha aggiunto il difensore del giocatore francese, che vorrebbe anche "trovare una via d'uscita diversa dal giudiziario " in questi tempi difficili.