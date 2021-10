RENZI JR, 1° gol in carriera per il figlio dell'ex Premier

Giornata decisamente particolare per il calcio toscano e nello specifico per una famiglia della Regione: nel corso della partita Prato-Athletic Carpi, nella quarta giornata del girone D di Serie D, Francesco Renzi (figlio dell’ex sindaco di Firenze ed ex Premier Matteo) ha segnato il suo primo gol in carriera: Renzi jr ha dato il via alla rimonta dei toscani, che erano sotto di due gol in casa in virtù delle reti ospiti di Walker e Ballardini. Al 65’, poi, il gol dell’ex giocatore della Pistoiese al quale hanno fatto seguito in pieno recupero (93’ e 97’) i gol di Tomaselli e Cestaro.