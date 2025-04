Real Madrid, Tottenham e Fiorentina: le regine del gol nelle competizioni europee

Dalla storia gloriosa della Champions League alla recente Conference League, passando per l'Europa League, ogni competizione UEFA ha la sua squadra simbolo del gol. E i numeri parlano chiaro.

In Champions League, il primato appartiene al Real Madrid, che ha raggiunto quota 1104 gol in 502 partite. Un traguardo che conferma il dominio storico dei Blancos nel massimo torneo continentale per club.

In Europa League (inclusa la vecchia Coppa UEFA), a guidare la classifica è il Tottenham, che ha realizzato 337 gol in 164 partite. Un record che sottolinea l'efficacia offensiva del club londinese ogni volta che scende in campo in Europa.

Infine, nella giovane ma già intensa Conference League, comanda la Fiorentina con 96 reti segnate in 43 partite. Un dato che racconta la straordinaria continuità offensiva del club viola, protagonista assoluto della competizione fin dalla sua nascita.

Tre squadre, tre competizioni, un filo conduttore: il gol come chiave del successo europeo.