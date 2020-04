PUPO, Chiama Icardi a Firenze. Wanda Nara lo ferma

Momenti di calciomercato (solamente sfiorato) sugli schermi del Grande Fratello VIP. Durante la trasmissione è andato in onda un collegamento con casa di Wanda Nara, opinionista del programma, con anche il marito e assistito Mauro Icardi, attaccante dell'Inter in prestito al Paris Saint-Germain, che ha salutato rapidamente gli spettatori. Al che Pupo, cantante di rinomata fede viola e anch'egli nel team di opinionisti, gli ha lanciato una provocazione: "Vieni alla Fiorentina", venendo però subito fermato. "Non parlare di calcio!", il commento della procuratrice e soubrette argentina.