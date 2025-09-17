Overall EA Sports FC 26: De Gea dietro Sommer. Kean fuori dalla Top10.

Negli scorsi giorni sono usciti i valori generali dei giocatori della Fiorentina su EA Sports FC 26. In testa troviamo David De Gea: il portiere spagnolo è stato premiato con un overall di 85 che gli ha permesso così di posizionarsi nella top-3 dei portieri in Italia, dietro solo a Mike Maignan e a Yann Sommer, entrambi ad 87 di overall. Oltre a De Gea, la Fiorentina piazza altri tre giocatori con un rating pari o superiore a 80: si tratta di Moise Kean (83), Edin Dzeko (81) e Robin Gosens (80). Nonostante la valutazione sia alta, però, nessuno dei giocatori viola è riuscito ad entrare nella top-10 della Serie A, con l'esclusione del numero nove viola che fa sicuramente discutere. Per quanto riguarda il resto della squadra, la valutazione si aggira tra il 70 e il 79 di overall, quest'ultimo valore riguardante il numero 10 gigliato, Albert Gudmundsson, il primo invece riguarda il giovane centrocampista italiano Cher Ndour. Nella rosa della Fiorentina manca ancora la valutazione del neo-acquisto Tariq Lamptey, mentre sono ancora presenti giocatori che hanno lasciato la squadra negli ultimi giorni di mercato, ovvero Beltran (76), Ikoné (76), Barak (75) e Bianco (71). Il calciatore in assoluto con l'overall più basso è il centrocampista argentino Gino Infantino (66).

Di seguito tutti i rating della Fiorentina su EA Sports FC 26:

David De Gea (85)

Moise Kean (83)

Edin Dzeko (81)

Robin Gosens (80)

Albert Gudmundsson (79)

Dodò (78)

Nicolò Fagioli (77)

Rolando Mandragora (77)

Luca Ranieri (76)

Hans Nicolussi Caviglia (75)

Fabiano Parisi (75)

Roberto Piccoli (75)

Pietro Comuzzo (74)

Christian Kouamé (74)

Pablo Marì (74)

Marin Pongracic (74)

Simon Sohm (74)

Abdelhamid Sabiri (73)

Jacopo Fazzini (72)

Amir Richardson (72)

Mattia Viti (72)

Cher Ndour (70)

Luca Lezzerini (69)

Tommaso Martinelli (68)

Niccolò Fortini (67)

Gino Infantino (66)