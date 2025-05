Opta esalta Comuzzo: è nella top11 degli Under-23 della Serie A

vedi letture

Ha debuttato dal 1' da professionista lo scorso agosto, alla prima di campionato col Parma. Da allora Pietro Comuzzo non si è praticamente mai fermato. Quarantaquattro presenze stagionali, trentatré in campionato. E un gol speciale, all'ultima contro l'Udinese, a pochi passi da casa sua (San Daniele) e di tacco.

Non male per il primo centro in carriera di un difensore che ha compiuto vent'anni lo scorso 20 febbraio e che ha chiuso l'annata come una delle più belle sorprese del calcio italiano. Lo si può intuire anche dalla TopXI stilata da Opta, portale che raccoglie e analizza le statistiche avanzate legate al mondo dello sport. Basandosi sui dati, Pietro Comuzzo rientra nella formazione degli undici migliori Under-23 della Serie A. In porta c'è Suzuki (Parma), nella linea a quattro con Comuzzo c'è De Winter (Genoa), con Savona (Juventus) e Ruggeri (Atalanta) sugli esterni; a centrocampo tandemo composto da Perrone (Como) e Gineitis (Torino), trequarti con Soulé (Roma), Nico Paz (Como) e Yldiz (Juventus), davanti Santi Castro (Bologna).