NICO, Secondo in campionato per numero di legni colpiti

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La stagione finita da pochi giorni ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi viola, soprattutto dopo la finale persa ad Atene e l'ottavo posto in campionato ha lasciato molto malumore visto che la Fiorentina è arrivata a un solo punto dalla Lazio settima e tre dalla Roma al sesto posto. Emerge poi un dato (anzi due) che alimenta solamente la rabbia e la frustrazione dei tifosi: la formazione dell'ormai ex allenatore viola Vincenzo Italiano è stata la più sfortunata dal punto di vista dei legni colpiti in campionato, ben 21.

Secondo i dati riportati dalla Lega Serie A, di questi 21 legni colpiti sei sono di Nico Gonzalez, secondo in campionato insieme a Vàsquez del Genoa in questa speciale classifica. Mentre al primo posto troviamo Matias Soulé con 7 legni presi.