NAZIONALE, Esordienti con meno presenze in A: i viola

In occasione della convocazione e dell'esordio in maglia azzurra di Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma con sole 7 presenze in Serie A, Transfermarkt.it ha stilato una classifica dei giocatori che hanno indossato la maglia azzurra dopo aver disputato il minor numero di partite in Serie A. Tra questi figurano anche alcuni ex giocatori della Fiorentina, tra cui Sergio Castelletti, vincitore della Coppa delle Coppe nel 1961, convocato dopo appena 2 presenze con il Torino e 11 con la maglia gigliata.

Avvicinandoci cronologicamente, a Giorgio Chiellini sono bastate solo 12 presenze in Serie A, tutte con la Fiorentina, per guadagnarsi la maglia della Nazionale. Lo stesso numero di presenze nel massimo campionato ha convinto Roberto Mancini a convocare Gaetano Castrovilli. Per trovare il giocatore della Fiorentina più "precoce" a vestire la maglia azzurra in questa speciale classifica, dobbiamo tornare ancora più indietro nel tempo, fino a Libero Marchini con 10 presenze in Serie A.