NAPOLI, Nati in Campania esclusi dall'Allianz Stadium

Mentre c'è attesa per la prima gara di campionato al Franchi, per i tifosi del Napoli c'è una novità per quella del 31 agosto sempre in trasferta, all'Allianz Stadium, visto che la Juve da domani inizierà la relativa vendita. Ma c'è da registrare appunto una novità nelle restrizioni per tale vendita che non solo sarà vietata, come al solito, ai residenti in Campania, ma anche, con una decisione insolita, a chi in Campania è anche solo nato. Per fare un esempio non potrebbe comprare il biglietto, se non nel settore ospiti e con le prescrizioni relative, neanche Maurizio Sarri che è nato proprio a Napoli, se non fosse già seduto sulla panchina della Juve, ma neanche i tanti residenti a Torino, in Piemonte e nel resto d'Italia nati proprio nel capoluogo partenopeo. Molti sono rimasti tifosi azzurri ma molti sono ormai tifosi juventini e dunque la decisione, che l'osservatorio dovrà confermare prima della gara, ha sollevato tante polemiche, anche tra lo stesso organo e la questura tirati in ballo dal club (che invece negano il coinvolgimento nella decisione). C'è anche chi grida alla discriminazione territoriale.