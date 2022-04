NAPOLI-FIORE, I numeri e le curiosità del match

Tramite il sito della Lega di Serie A, è possibile leggere alcune curiosità e statistiche relative al match di domenica al Maradona tra il Napoli e la Fiorentina. Ecco i dati più interessanti sulla sfida tra azzurri e viola:

* Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Fiorentina in Serie A TIM (segnando sempre almeno due gol) e non arriva a quattro successi di fila nel massimo torneo contro i Viola dal periodo compreso tra 1988 e 1990 (cinque in quel caso).

* Nelle ultime cinque partite di Serie A TIM a Napoli tra gli Azzurri e la Fiorentina non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: un successo viola, un pareggio e tre vittorie dei campani in questo parziale, tra cui l’ultima in ordine di tempo (6-0 del 17 gennaio 2021, la sconfita più pesante della Viola nel massimo torneo dal 2005/06 ad oggi).

* Il Napoli è la squadra che ha collezionato più punti in Serie A TIM in queste prime 12 giornate del girone di ritorno (27, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta).

* In casa il Napoli ha vinto solo tre delle ultime otto partite di Serie A TIM (1N, 4P): quattro dei cinque KO Azzurri in questo campionato sono infatti arrivati al Maradona, dove gli Azzurri hanno il settimo rendimento complessivo del torneo in corso.

* Solo Hellas Verona e Salernitana (0 ciascuna) hanno collezionato meno clean sheet in trasferta della Fiorentina (uno solo, a settembre contro l’Udinese) in questa Serie A TIM: i Viola fuori casa subiscono gol da 11 partite di fila e potrebbero arrivare a 12 gare senza mantenere la porta inviolata fuori casa in uno stesso massimo campionato dal finale della stagione 2009/10 (13 in quel caso).

* La Fiorentina è la vittima preferita di Lorenzo Insigne in Serie A TIM (nove reti ai toscani per lui): l’attaccante del Napoli ha messo a referto 14 degli ultimi 22 gol in Serie A TIM su calcio di rigore, tra cui sette degli otto in questa stagione – al pari di Ben Yedder e Benzema (sette entrambi) è uno dei tre giocatori che vantano più reti dal dischetto nei maggiori cinque tornei europei 2021/22.

* Nicolás González, in rete nell’ultima giornata di campionato, ha messo a referto tutti e tre i gol in questa Serie A TIM in gare casalinghe: non segna infatti in trasferta in uno dei cinque maggiori tornei europei dal gol all’Augsburg del 10 gennaio 2021 (in Bundesliga, quando vestiva la maglia dello Stoccarda).