MONTANARI, Stadio e la "prima" fake su S.Croce

Sulla querelle legata al restyling dello stadio Franchi (che è riesplosa questa mattina dopo le parole a Il Corriere Fiorentino del sovrintendente di Firenze Andrea Pessina) ha preso posizione anche il noto critico d'arte e professore all'Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, che suo suo profilo Twitter ha postato una prima pagina palesemente fake de La Repubbica Firenze in cui si ironizza sul prossimo abbattimento anche di Piazza Santa Croce, in quanto ritenuta un antico stadio (dal momento che ci si giocano le parite di calcio storico). Montanari, dunque, con il suo tweet difende indirettamente la conservazione dell'impianto di Campo di Marte, come del resto aveva fatto poco tempo fa nel corso di un articolo sul settimanale Il Venerdì (negli ultimi giorni non sono mancate nemmeno le polemiche con Dario Nardella a proposito del modo in cui il sindaco amministra la città di Firenze, ritenuta da Montanari una "città in svendita"). Ecco la foto postata da Montanari: