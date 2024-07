MILENKOVIC, 18° per presenze della storia. 4° straniero

Fonte: A cura di: Jacopo Mannina

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ormai siamo ai dettagli per la sua cessione al Nottingham Forest, ma Nikola Milenkovic rappresenterà per sempre un pilastro della storia recente della Fiorentina. In un calcio dove è sempre più raro vedere giocatori sposare i colori di una maglia per tanto tempo, il serbo l'ha fatto per addirittura sette stagioni.

Nikola Milenkovic, dunque, entra nella storia anche come uno dei giocatori con più presenze col giglio sul petto, classificandosi al 18º posto della classifica all-time. Un altro dato interessante è che in questa classifica è il quarto straniero, davanti a lui solo delle leggende come Kurt Hamrin, Gabriel Batistuta e Rui Costa. Più staccati dietro ci sono anche Borja Valero e Sebastian Frey.