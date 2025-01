MARÌ, Il vicino di casa rivela: "via per il progetto poco serio"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come afferma il portale Monza News, Pablo Marì ha la valigia in mano e, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe a brevissimo vestire la maglia viola. A conferma di tutto ciò arriva anche il commento da parte di un ormai ex vicino di casa del calciatore ex Arsenal. Queste le sue parole riportate: “Molto dispiaciuto, tra l'altro ragazzo squisito, vicino di casa con cui ho avuto modo di scambiare due parole. Credo che se avesse visto un progetto serio, non se ne sarebbe mai andato. Gli faccio i migliori auguri per il futuro a lui e alla sua splendida famiglia.”