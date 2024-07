LEGNI, Sono già 7 in 4 amichevoli. Kean il più sfortunato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo i 21 pali e traverse colpiti nella scorsa Serie A, un primato per distacco rispetto alle altre 19 squadre, senza contare i legni centrati in Conference League e in Coppa Italia, la Fiorentina conferma questo sfortunato feeling con i sostegni della porta anche in queste prime uscite di precampionato. È vero che quando si tratta di un’amichevole colpire un palo o una traversa non porta con sé i rimpianti di una partita ufficiale, eppure, tra vecchi e nuovi interpreti arrivati dal mercato, nei match contro la Primavera, Reggiana, Bolton e quello di oggi contro il Preston, la Fiorentina ha già colpito ben sette pali.

I primi sfortunati sono stati i due terzini destri nei test al Viola Park, Kayode (2) e Dodo (1). Kean (3), dopo il primo sfortunato palo contro il Bolton, oggi ha trovato una traversa e un altro palo. Sempre nel match di oggi, Kouamé (1) ha sbagliato il rigore con il portiere che ha deviato sul palo. Una Fiorentina sfortunata, dunque, con Kean in vantaggio in questa sfortunata classifica.