LEGA SERIE A, Le curiosità del match Empoli-Fiorentina

Come di consueto, il sito ufficiale della Lega Serie A ha riportato una serie di curiosità legate al match delle 18:00 tra Empoli e Fiorentina:

L’Empoli ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato contro la Fiorentina (1P), dopo che non aveva registrato neanche un pareggio nelle precedenti sette partite di Serie A contro la Viola (3V, 4P).

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di Serie A contro l’Empoli (2N, 3P) – 4-0 il 20 novembre 2016 – dopo che aveva trovato il successo quattro delle cinque precedenti (1N).

Questa è solo la terza volta che l’Empoli affronta la Fiorentina in Serie A con più punti in classifica a inizio giornata: nelle due precedenti la Viola ha ottenuto un successo (2-1 il 15 ottobre 2006) e un pareggio (1-1 il 19 febbraio 2023).

L’Empoli è rimasto imbattuto nei primi cinque incontri di una stagione di Serie A per la prima volta nella competizione (2V, 3N); in generale, l’unica formazione toscana che ha giocato senza perdere le prime sei partite di un singolo massimo campionato negli ultimi 40 anni è stata proprio la Fiorentina nel 2007/08.

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A (1N, 2P), dopo che non aveva registrato alcun successo nelle sei precedenti; tuttavia, la Viola ha iniziato questo torneo, con Raffaele Palladino in panchina, con un pareggio e una sconfitta fuori casa: l’ultimo tecnico che non è riuscito a vincere nessuna delle sue prime tre gare esterne nella competizione con questa squadra è stato Vincenzo Montella, nel 2012/13.

La Fiorentina è, insieme alla Juventus, una delle due squadre che non hanno subito gol nel corso della ripresa in questa Serie A; dall’altra parte, solo il Monza (17) ha tentato meno volte la conclusione rispetto all’Empoli (22) nei secondi tempi del torneo in corso.

Sebastiano Esposito è diventato, contro il Cagliari, il secondo giocatore nella storia della Serie A con meno di 23 anni a segnare due reti consecutive nella competizione a distanza di oltre 1700 giorni (1735, meno solo dei 2016 di Giuliano Fiorini nel 1980); l’attaccante dell’Empoli potrebbe trovare il gol in due presenze di fila in campionato per la prima volta dallo scorso dicembre, quando segnò con la Sampdoria contro Feralpisalò e Bari.

Ardian Ismajli è il giocatore che ha registrato più respinte difensive in questo avvio di campionato (51), mentre l’altro difensore centrale dell’Empoli, Mattia Viti, è primo per contrasti vinti (15). Tuttavia, tra i giocatori di movimento attualmente nel torneo, l’albanese dell’Empoli (5850) è, insieme a Mário Rui (5965), uno dei due che hanno disputato più minuti senza segnare nel corso delle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2021/22).

L’Empoli è la squadra contro cui Moise Kean ha segnato più gol in Serie A: tre, in cinque confronti; l’attaccante della Fiorentina è andato a segno in due delle ultime tre gare nel massimo campionato, tante volte quante nelle 36 precedenti.