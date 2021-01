LECCE, Arriva 'Kurraska': scherzo tifosi 'inganna' tutti

(ANSA) - BARI, 14 GEN - Si chiama Hene Kurraska, ha 27 anni, e il Lecce l'ha comprato dopo che il calciatore ha collezionato 95 gol in 130 partite con la maglia del club turco Galatasaray. E' questa la notizia inventata dai tifosi del club giallorosso e diffusa sui social con alcuni fotomontaggi in cui si vede lo stesso Kurraska che in realtà non esiste. La sua immagine è stata creata al computer. Lo scherzo dei tifosi ha 'ingannato' anche alcuni media locali che hanno rilanciato la 'fake news' credendo fosse vera, convincendo così molte persone. Anche la stampa turca, abituata a scrivere del Galatasaray, parla oggi della burla dei tifosi leccesi. Alla divertente iniziativa ha prestato il fianco anche lo stesso club del Lecce pubblicando in una storia su Instagram i fotomontaggi dell'arrivo in aeroporto del calciatore. Anche il dirigente del Lecce, Pantaleo Corvino, ha pubblicato sul suo profilo social una foto in compagnia di Hene Kurraska la cui pronuncia, in dialetto salentino, vuol dire 'viene per fare l'amore'. La 'Kurraska mania' è ormai esplosa e i suoi supporters hanno chiesto al club di produrre le maglie del calciatore virtuale con la maglia "numero 69". "Siamo contenti - affermano gli inventori di Kurraska - di essere riusciti a divertire i tifosi in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo. Kurraska rappresenta un'aspirazione universale declinata e tradotta in una lingua locale, il salentino. La gente, a Lecce e nel mondo intero, vuole Kurraska". (ANSA).