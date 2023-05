L'ANALISI, Fio-Int: cosa aspettarsi a livello tattico in finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Cosa aspettarsi a livello tattico da Fiorentina-Inter? Michele Tossani, match analyst fiorentino che ha spesso collaborato con diversi club di Serie A, in un articolo pubblicato su laGabbiadiOrrico, ha analizzato le due squadre che si apprestano a incontrarsi in finale di Coppa Italia. Questi alcuni estratti dell'articolo:

"Tatticamente Vincenzo Italiano si affiderà al solito modello di gioco che, partendo da un 4-3-3 di base, cerca di dettare il contesto attraverso il possesso (56.4%). Quando la Fiorentina ha la palla cerca sempre di fare la partita, utilizzando prevalentemente le rotazioni delle catene esterne come mezzo principale per sviluppare in zone avanzate di campo. La struttura della squadra gigliata quando attacca vede sovente Dodô agire da mezzala o uno dei due centrali difensivi alzarsi per formare un rombo costruttivo e spingere i mediani più avanti. Nonostante questa occupazione razionale del centro del campo, la rifinitura avviene prevalentemente tramite palle esterne. Non a caso la Fiorentina è la seconda squadra del campionato per cross in media a partita (23), uno in meno proprio dell’Inter.

Dall’altra parte c’è l’Inter che Simone Inzaghi sta guidando verso un esaltante finale di stagione. Quest’anno la squadra nerazzurra è un po’ più diretta dell’anno scorso, pur mantenendo invariate le caratteristiche di squadra di manovra (10.98sec. il tempo medio per azione offensiva con 3.99 passaggi), soprattutto in costruzione per attirare la pressione avversaria e poi andare velocemente sui due riferimenti offensivi, come messo in evidenza anche nei derby di Champions contro il Milan. In fase di possesso l’Inter cercherà quindi di manipolare la struttura difensiva di marcature individuali predisposta dalla Viola, probabilmente utilizzando quei movimenti ad aprirsi delle mezzali che hanno caratterizzato il modo di attaccare dell’Inter contro il Milan in Europa. La verticalità nerazzurra potrebbe poi approfittare della linea alta della Fiorentina di Italiano che, qualche volta, ha mostrato difficoltà nella gestione del tanto campo lasciato alle spalle dei due centrali di difesa.

In situazione di attacco viola invece l’Inter potrebbe essere costretta ad abbassarsi qualora i toscani riescano a superare la prima pressione nerazzurra. In questo caso è vero che i gigliati potrebbero avere problemi a trovare vie di rifinitura diverse dalla palla esterna, ma è altrettanto vero come questa Inter abbia mostrato in stagione delle difficoltà nel difendere la propria area ai di rigore. Infine, limitare i rifornimenti agli attaccanti avversari (Lautaro Martínez e Edin Džeko da una parte, González e Arthur Cabral dall’altra) potrebbe essere una delle chiavi tattiche dell’incontro. In questo senso sarà importante vedere chi vincerà la battaglia per il possesso, che anche l’Inter ricerca per avere controllo della partita (55.7% la media)".