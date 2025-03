Social Kean, è il secondo azzurro più seguito su Instagram. Primo Donnarumma

In questo periodo di sosta per gli impegni delle nazionali, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei calciatori convovati da Luciano Spalletti con più follower su Instagram. Nella top10 c'è anche un calciatore della Fiorentina. Si tratta di Moise Kean che con i suoi 2,6 milioni di seguaci si piazza in seconda posizione. Davanti a lui il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma con 5,1 milioni. Terzo gradino del podio invece per il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori (1,7 milioni di follower). Di seguito il post Instagram con la classifica completa con le prime 10 posizioni: