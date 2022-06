JOVIC, Ha iniziato a seguire la Fiorentina su Instagram

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è in uscita dai Blancos perché non rientra più nel progetto del club. Una curiosità è che il serbo, assistito come Italiano e Milenkovic da Fali Ramadani, ha iniziato a seguire su Instagram l'account della Fiorentina. L'ex Eintracht, in passato accostato anche ai viola, è richiesto da molti top club d'Europa e percepisce circa 9,3 milioni di euro all'anno in Liga.