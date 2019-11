JORGENSEN, Maglia del figlio: sponsor del... babbo

EX VIOLA ALBERTOSI, IL CAGLIARI È UNA BELLA SORPRESA (ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Ieri ho visto davvero un grande Cagliari che ha dimostrato di essere più in forma dell'Atalanta. La squadra di Maran è stata favorita dall'autogol e dall'espulsione ma ha meritato di vincere''. Enrico Albertosi,... (ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Ieri ho visto davvero un grande Cagliari che ha dimostrato di essere più in forma dell'Atalanta. La squadra di Maran è stata favorita dall'autogol e dall'espulsione ma ha meritato di vincere''. Enrico Albertosi,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi