ITALIANO, Il tecnico compie 45 anni: la torta viola

Oggi a Bucarest, in occasione dell'International Cup, non sarà una giornata come tutte le altre per Mister Vincenzo Italiano. Questo perché il tecnico gigliato spegne quest'oggi 45 candeline. Da parte di tutta la redazione di Firenzeviola.it, i migliori auguri all’allenatore viola. Inoltre, queste le foto pubblicate sui social dalla Fiorentina con la torta di compleanno.